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МТС прокачала мобильный интернет в «городе тигра»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-сети в Уссурийске — втором по численности населения городе Приморья. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета «четвертого поколения» сразу в нескольких районах города выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети уже доступно в центральной части Уссурийска, на Сахпоселке, в районе ул.Агеева, ул.Ленинградской, ул.Волочаевской и ул.Пролетарской. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть уссурийцы могут пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, пользоваться современными сервисами.

«Уссурийск — один из крупнейших экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, это город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Также активно развивается туристический потенциал «города тигра» — этно-парк «Изумрудная долина», Уссурийский заповедник, лотосовые озера и исторические достопримечательности ежегодно привлекают многочисленных гостей со всего Дальнего Востока. Поэтому мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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