Обновления «Яндекс 360 для бизнеса»: какие опции добавились в июле 2023 г.

В июле 2023 г. обновились «Телемост», «Почта» и «Документы» в составе «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь можно подтвердить участие во встрече одним кликом прямо из письма и защитить от редактирования часть документа.

Удаление участников из «Телемоста»

Из онлайн-встреч и трансляций в «Телемосте» можно исключать участников и временно запрещать им доступ к мероприятию. Если пользователь удалит из созвона сотрудника его компании, он не сможет подключиться по ссылке в ближайшие сутки. Внешних пользователей можно только удалять из конференции.

Трансляция экрана со звуком в «Телемосте»

Теперь в веб-версии «Телемоста», если поделиться с участниками встречи экраном, можно транслировать не только изображение, но и звук. Функция полезна для проведения вебинаров, онлайн-занятий и демонстрации любых примеров с пояснениями: звук с устройства и пояснения голосом слышно одновременно.

Виджет для встреч в «Почте»

Если на «Почту» придет приглашение на встречу, вы прямо из письма сможете подтвердить участие или отказаться от него. Если пользователь планирует присоединиться к конференции, она автоматически появится в «Календаре», и не нужно будет добавлять событие вручную.

Большое обновление «Документов»

Обновление интерфейса. Теперь можно убирать или добавлять левую и правую панели во вкладке «Вид». В текстовых файлах появилась вкладка со статистикой, где можно посмотреть количество символов, слов и абзацев.

Расширенная защита документов. Защищайте документ от редактирования паролем. Чтобы включить эту функцию, нужно выбрать в меню «Защита», задать пароль и настроить, что может делать пользователь, у которого его нет: только читать, заполнять формы, вносить отслеживаемые изменения или оставлять комментарии. В «Таблицах» можно защитить от редактирования лист, но разрешить изменять некоторые диапазоны.

Графика SmartArt. Визуализируйте информацию в документах, таблицах и слайдах с помощью элементов SmartArt. С их помощью можно оформить списки, выстроить иерархию, построить матрицу или показать процесс. Если пользователь хочет добавить автофигуру, то для этого нужно перейти во вкладку «Вставка» и нажмите SmartArt.

Новые формулы и окно контрольных значений в «Таблицах». В таблицах появились 13 новых формул, например, ТЕКСТДО и ТЕКСТПОСЛЕ, чтобы удалять лишние символы в ячейке. А еще теперь можно записывать математические уравнения с помощью Unicode и LaTeX. Пользователям доступно Окно контрольных значений. С его помощью можно смотреть данные или формулы в ячейках, которых не видно на листе, если таблица большая.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и многое другое. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».