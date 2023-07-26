Приложение ученых Пермского Политеха упростит рынок сбыта автозапчастей

Ослабление курса рубля уже привело к подорожанию ряда товаров, в том числе автозапчастей, а также заложило предпосылки к дальнейшему подорожанию автомобилей. Поэтому услуги авторазбора становятся боле востребованными для многих потребителей – владельцев автомобилей, небольших автомастерских, крупных сервисов, ремонтирующих автомобили по страховке. Стоимость б/у запчастей значительно ниже новых цен, в особенности на оригинальные детали хорошего качества. Ученые Пермского Политеха создали веб-приложение для повышения уровня сервиса компаний, выполняющих продажу автозапчастей. Приложение будет отражать ассортимент и количество автозапчастей для разных марок автомобилей, хранить в себе данные поставщиков и клиентов, помогать определять оптимальную стоимость детали, анализировать данные о потребностях в определенных деталях, а также повышать квалификацию начинающих сотрудников автосервиса с применением тренажерно-обучающих компонентов. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Исследование опубликовано в сборнике докладов всероссийской научно-практической конференции 2023 г. Работа выполняется совместно с Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского.

Для эффективных продаж трудоемкой задачей является определение адекватной цены каждой детали. Для качественной оценки стоимости необходимо в соответствующих каталогах находить номера деталей и их заменители, затем нужно сравнить с ценой у конкурента. Выполняя эту работу вручную, уходит много времени и сил, поэтому политехники предложили автоматизировать данный процесс.

«Приложение на основе математических моделей и алгоритмов будет ранжировать имеющиеся в наличии детали по маркам автомобилей с учетом номенклатуры автозапчастей и принципов взаимозаменяемости деталей, узлов, агрегатов автомобиля, технологии технического обслуживания. Кроме того, выполняя анализ рынка, программа сама подскажет оптимальную стоимость детали и потребности в деталях определенных видов», — сказал один из разработчиков, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Иван Полевщиков.

«Помимо прочего, веб-приложение имеет в себе функцию хранить данные поставщиков автозапчастей, что поможет сервисным компаниям приобретать необходимые детали высокого качества без переплат за посредника, и, в частности, восстанавливать автомобиль на продажу с минимумом издержек. Все это будет способствовать повышению эффективности управления резервами запасных частей автомобилей в условиях динамично изменяющейся экономики», — отметил аспирант кафедры информационных систем и цифровых технологий Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Максим Дмитрук.

По словам разработчиков, использование б/у автозапчастей косвенно способствует решению экологической проблемы загрязнения окружающей среды, поскольку предприятиям требуется производить меньше новых запасных деталей.