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«Росэлторг» запускает бота в Telegram в помощь пользователям площадки

Оператор электронных торгов «Росэлторг» запустил бота-помощника в мессенджере Telegram. Бот пригодится всем категориям пользователей: тем, кто только знакомится с деятельностью «Росэлторг» и тем, кто активно публикует процедуры и участвует в закупках на площадке. Об этом CNews сообщили представители «Росэлторг».

Новичкам бот подскажет, какой именно функционал для них будет полезен — мессенджер сможет не только ответить на вопрос, но и направить на нужную страницу на сайте «Росэлторг», будь это помощь в получении кредита, аккредитация на площадке, оформление электронной подписи и многое другое.

Бот напрямую поможет использовать полезный функционал Удостоверяющего центра «Росэлторг»: вы можете заказать сразу в мессенджере электронную подпись, посмотреть точки выдачи в своем городе, уточнить информацию о том, как стать партнером или клиентом.

«Поддержка клиентов также будет проходить в Telegram, — сказали представители компании. — Современный пользователь привык вести в мессенджере как деловую, так и личную переписку. Ориентируясь на запросы наших клиентов, часть поддержки перейдет в Telegram — теперь пользователи нашей площадки смогут получить оперативные ответы на вопросы прямо там».

Особенно ценным бот-помощник станет для заказчиков и поставщиков, работающих на «Росэлторг». Заказчики (пока только те, кто работает в секции для государственных торгов ГОС 2.0) смогут получать уведомления об изменениях в статусе опубликованных процедур: внесение изменений в извещения, получение новых заявок или запросов на разъяснение документации. Поставщики же могут оформить подписку на персональные рекомендации торгов по своему профилю, которые будут основаны на истории участия, ключевым словам или выбранным самим поставщиком фильтрам.

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Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 680 тыс. участников торгов, объем торгов на площадке превысил 39 трлн руб. Ежемесячно сайт компании посещает более 1,5 млн пользователей со всей России. Удостоверяющий центр «Росэлторг» имеет статус доверенного лица ФНС России.

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