Solar Staff: более половины программистов-фрилансеров используют нейросети в работе

Нейросети применяются для написания кода, поиска ошибок и составления документации. Результатами исследования поделился сервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff.

Нейросети для решения рабочих задач используют более половины опрошенных фрилансеров: 52,18% программистов, 54,95% дизайнеров и 54,38% специалистов по маркетингу.

Большинство опрошенных фрилансеров используют для выполнения задач ChatGPT. Среди программистов эту нейросеть выбирают 92,18%, также они используют Copilot (37,5%), Tabnine (6,25%) и другие сервисы (10,93%). При этом 68% опрошенных программистов используют нейросети для написания кода, 39% с их помощью осуществляют поиск ошибок в уже написанном коде, а 32,8% разработчиков предпочитают делегировать им составление документации кода.

У дизайнеров на первом месте по популярности также находится ChatGPT, его используют 66,6%. На втором месте — нейросеть для создания изображений по текстовому описанию Midjourney, ее используют 61% опрошенных. Третье место занимает Stable Diffusion, с помощью которой дизайнеры генерируют изображения по текстовому описанию, ее используют 50% опрошенных. Российские нейросети YandexGPT и «Кандинский» применяют 11% специалистов. Что касается задач, дизайнеры используют нейросети для генерации изображений (61,1%), поиска референсов (61,1%), а также для ретуши и редактирования изображений (38,8%).

Как выяснилось, все маркетологии среди опрошенных (100%) используют ChatGPT, реже — нейросети Midjourney (40%), ИИ-помощник с таск-менеджером, заметками и органайзером NotionAI (20%) и YandexGPT (8%). Специалисты по маркетингу решают с помощью нейросетей задачи по созданию текстов (88%), генерации изображений (40%), менеджмента кампаний (40%), аналитике соцсетей (20%), а также для расшифровки аудиофайлов (15%).

Среди специалистов, использующих нейросети, также есть те, кто опасаются полной замены людей искусственным интеллектом — среди них 45,3% программистов, 50% дизайнеров и 44% маркетологов. К постоянному применению нейросетей положительно относятся 78% программистов, 66,6% дизайнеров и 72% маркетологов.

Фрилансеры, которые не используют нейросети (около 40% опрошенных), ссылаются на следующие причины: необходимость на постоянной основе оплачивать сервисы; негативный опыт использования нейросетей; невозможность проверить правильность выполнения работы; отсутствие подходящих инструментов для определенных видов деятельности; сложность доступа и низкая эффективность; необходимость тратить большое количество времени на изучение; отсутствие достаточных источников информации и знаний о работе с ИИ; вопросы законности использования и прав владения интеллектуальной собственностью; боязнь ИИ-технологий и их растущей популярности.

Среди программистов, которые не использует нейросети, 31% уверены, что такое делегирование рабочих задач — это не профессионально, а 9% принципиально не хотят поручать свои задачи нейросетям.

«Из тех специалистов, которые предпочитают не использовать нейросети, лишь малая часть считает, что работать с помощью ИИ — это некомпетентно или слишком сложно. Общая тенденция среди специалистов, которые не делегируют свою работу ИИ — это уверенность в том, что на данный момент он может помочь лишь с малой частью задач», — сказал Александр Норовяткин, Head of PR Solar Staff.