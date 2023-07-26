CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» запустит платформу «Задания», где самозанятые смогут зарабатывать на разметке данных

«Яндекс» до конца июля 2023 г. запустит «Задания» — платформу, на которой можно размечать данные и зарабатывать на этом без специальных навыков. Пользователи будут сами выбирать подходящие задачи и выполнять их в удобное время и в любом месте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Анастасия Гуменникова, руководитель продуктовой команды «Яндекс заданий»: «Для масштабирования сервисов «Яндекса» нужно размечать огромное количество данных — за год потребность в такой услуге внутри компании выросла на 40%. Пользователи «Заданий» смогут зарабатывать в комфортном для себя режиме и внесут ценный вклад в развитие сложных и перспективных ИТ-продуктов: поиска, «Алисы» и не только».

Исполнители будут получать оплату за каждую успешно выполненную задачу. Размер вознаграждения заказчики определяют заранее — на него влияют объем, сложность, срочность и другие факторы. На старте проекта пользователи смогут модерировать рекламные объявления, картинки и комментарии, классифицировать тексты, запросы и аудио, а также сравнивать различные объекты. Со временем заданий станет еще больше.

Для регистрации на «Яндекс заданиях» нужен только статус самозанятого. По данным ФНС на конец июня 2023 г., его оформило почти 7,5 млн физических лиц. Многие из них уже сотрудничают с «Яндексом» как курьеры и водители такси.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

Microsoft переведет пользователей Windows на почту Outlook против их воли

Власти ввели миллионные штрафы для владельцев соцсетей

На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов

С портала госуслуг исчезнут тысячи сервисов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток
Показать еще