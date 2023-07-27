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DMTel: билайн лидирует по доступности мобильного интернета в метро Москвы

Билайн оказался лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube. Такие результаты публикует компания DMTel в очередном исследовании, которое впервые проведено на территории Московского метрополитена.

«Средняя скорость загрузки имеет очень небольшое влияние на конечного потребителя услуги, так как сервисов, которым необходимо более 12 Мбит/с, пока практически нет. Здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 Мбит/с абонент получал всегда и везде. Так, например, согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube билайн находится на первой позиции», – сказали в пресс-службе билайна.

Там пояснили, что «умные алгоритмы» сети дают клиенту ту пропускную способность, которая ему нужна здесь и сейчас. «Более того, показатель доступности радиосети у билайна самый высокий среди всех операторов, что подтверждает тезис о непрерывности сервиса, который зачастую важнее максимальной скорости», – добавили в билайне.

В пресс-службе напомнили, что по данным исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством «Телеком Дейли» в марте 2023 года, билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. То есть, во время движения поездов клиенты билайн могут оставаться на связи и с комфортом пользоваться сервисами в интернете.

«В целом, методика оценки вызывает вопросы, так как нет данных о показателях ping, голосовых вызовов и upload-скорости. Этим показателям мы традиционно уделяем большое внимание при строительстве и модернизации сети, так как клиенты не только качают, но говорят и загружают», – резюмировали в пресс-службе оператора.

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