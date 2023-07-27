HeadHunter предложил работодателям из МСБ новую ценовую модель поиска сотрудников по специализации

HeadHunter предложил работодателям гибкую ценовую модель размещения вакансий, которая теперь, помимо региона поиска, учитывает также специализацию будущего сотрудника. Новые условия разработаны специально для поддержки компаний малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Ранее HeadHunter предлагал фиксированную цену объявления, таким образом, вакансии для привлечения линейного персонала, экспертов или ИТ-специалистов обходились бизнесу одинаково. Теперь стоимость публикации вакансий для разных специалистов отличается: цены на размещение вакансий для рабочих позиций стали ниже, чем на привлечение административного персонала. Работодателям больше не придется тратить одну и ту же сумму и на найм квалифицированного сотрудника, и на подбор синего воротничка — что соответствует актуальной ситуации на рынке труда и уровню конкуренции компаний за одних и тех же людей.

Цена вакансии рассчитывается с учетом специализации соискателей и региона, где проводит поиск работодатель. Условия действуют для компаний, которые приобретают вакансии поштучно и маленькими пакетами до девяти штук.

Главное преимущество для работодателей из малого и среднего бизнеса — возможность сократить стоимость отклика, оптимизировать расходы на подбор персонала и повысить эффективность найма в целом. При этом изменение цен не влияет на качество поступающих откликов по размещенным вакансиям — HeadHunter постоянно пополняет и обогащает базу резюме соискателей по востребованным у работодателей специализациям. Также в личном кабинете компании могут воспользоваться бесплатными сервисами для работы с полученными откликами и для коммуникации с кандидатами, оценить ситуацию на рынке труда и получить готовую аналитику по нужной профессиональной области и региону.

«Рынок труда в России неоднороден, как и возможности отдельных компаний по подбору персонала. Небольшим работодателям сложнее конкурировать с крупными брендами, а расходы на привлечение новых сотрудников, особенно дефицитных специальностей, становятся слишком чувствительными для их бизнес-показателей. Поэтому мы решили отойти от политики фиксированной стоимости при формировании цен на вакансии, приобретаемые поштучно либо маленькими пакетами, что наиболее востребовано у представителей малого и среднего бизнеса, такой подход еще лучше учитывает текущую ситуацию на рынке труда в целом», — сказал Денис Щигельский, руководитель направления монетизации в HeadHunter.

HeadHunter планирует и дальше развивать гибкую модель ценообразования. Так, в планах компании подключить онлайн-аналитику рынка труда и использовать большие данные для формирования цен на вакансии — количество соискателей, их активность, спрос работодателей, уровень конкуренции, а также учитывать не только потребности компаний в сотрудниках, но и реальное предложение рынка труда.