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«Мегафон» подключил к 4G экопарк в Иркутской области

Мобильная связь четвертого поколения впервые стала доступна абонентам «Мегафона» в экопарке «Озера на Снежной». Оператор запустил базовую станцию в популярном месте отдыха на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое телеком-оборудование позволило расширить территорию покрытия 4G «Мегафона» на туристической карте региона. Высокоскоростной интернет стал доступен пользователям как на территории экопарка, так и на близлежащем побережье.

В сезон к озерам приезжают тысячи любителей купания в теплой воде, здесь она прогревается до 25 градусов и выше. Теперь с помощью мобильного интернета отдыхающие смогут рассказать о своих впечатлениях от уникального места, где соседствуют теплые песчаные пляжи и вершины гор.

Абонентам «Мегафона» в этой локации стали доступны все привычные цифровые сервисы, например, они могут позвонить по видеосвязи во время прогулки по парку. Также здесь теперь действует современная технология голосовых вызовов VoLTE – она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук во время разговора и возможность выходить в интернет не прерывая диалога.

«Расширение покрытия сети 4G в районе “Озер на Снежной” положительно скажется на развитии внутреннего туризма и популяризации уникального места Иркутской области. Теперь гости экопарка смогут провести здесь время, не отказываясь от удобных интернет-сервисов. Отдыхающим будет проще загружать карты местности, узнавать дополнительную информацию о туристических маршрутах и экскурсиях, а местному бизнесу – внедрять в свою работу новые цифровые технологии», – сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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