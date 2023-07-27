МТС ускорила мобильный интернет на въезде в исторический центр Мценска

МТС сообщила об усилении LTE-сети в Мценске на въезде в город со стороны Орла. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета для амчан, проживающих в районе Орловской площади, а также для туристов, которые проезжают через площадь к знаменитой горе Самород на реке Зуша.

Благодаря стабильному покрытию 4G гости Мценска в поездке смогут узнать легенды горы Самород – исторического центра древнего города, первое упоминание о котором в Никоновской летописи датируется 1146 г. Именно сюда отправился знаменитый литературный герой из повести Н.С. Лескова «Левша» перед тем, как подковать блоху. Сейчас на горе Самород стоит скромная часовня и открывается прекрасный вид на современный Мценск, реку Зушу и природный ландшафт.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит туристам самостоятельно построить маршрут по историческим и литературным достопримечательностям не только Мценска, но и всего Бирюзового кольца, объединяющего семь городов Орловской области.

«Улучшая качество связи МТС для амчан и гостей, мы также способствуем повышению привлекательности региона. Туристы во время путешествия по этим местам могут использовать онлайн-навигатор, делать необходимые переводы, делиться впечатлениями в соцсетях, а местные жители – пользоваться госуслугами и другими сервисами. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми инструментами и умными гаджетами», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.