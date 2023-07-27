На «Госуслугах» появилась возможность оплаты налогов

Минцифры сообщило о том, что получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц.

Какие налоги можно оплатить: на имущество; земельный; транспортный; НДФЛ.

Как подключить сервис: отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений; подпишите уже сформированное заявление в приложении «Госключ»; дождитесь сообщения, что согласие принято. Оно придёт в течение нескольких минут.

Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.