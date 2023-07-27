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Оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана

В июне 2023 г. оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана. Работы по повышению качественных характеристик сети 4G затронули многоквартирные дома, общественные пространства и площадки проведения мероприятий международной и всероссийской значимости.

В Казани увеличили скорость передачи данных на базовых станциях (БС) компании рядом с зоопарком и в плотно населенном ЖК «Салават Купере». Теперь абоненты могут не беспокоиться о качестве связи дома или на городских локациях. Высокоскоростным интернетом обеспечили и гостей международного ралли «Шелковый путь», который проходил в столице республики с 5 по 15 июля. Как партнер соревнований «Летай» расширил емкость сети на трех базовых станциях в зонах организации события. Кроме того, оператор развернул интернет для участников и зрителей X Открытого чемпионата России по пахоте вблизи выставочного центра «Казань экспо».

Модернизация сети 4G продолжается и в муниципальных районах Татарстана. Впервые мобильный интернет запустили в трех поселках Рыбно-Слободского района, построили новую базовую станцию в Больших Кабанах Лаишевского района. Две базовые станции модернизированы в Лениногорске, в планах – расширять емкость действующих БС. Улучшено покрытие сети в селе Копки, деревнях Аш-Бузи и Большой Сардек Кукморского района. Обновление также коснулось одной из высокогорских базовых станций, которая обслуживает местных жителей и гостей парка «Заказанье», где в будущем запустят еще одну точку доступа сотовой связи.

Специалисты компании по-прежнему фиксируют рост пакетного трафика на отдаленных от городов территориях с начала сезона отпусков. Так, в июне наблюдалось снижение числа городских пользователей на 17% и увеличение трафика в сельской местности на 20%. Учитывая миграцию трафика в дачные поселки и села, оператор продолжает расширять емкость базовых станций, чтобы обеспечить абонентам «Летай» комфортный отдых.

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