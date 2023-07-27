Села Мамадышского района Татарстана подключили к 4G

«Мегафон» запустил объекты связи четвертого поколения на территории сел Верхняя Ошма и Нижняя Ошма. Устойчивый сигнал и интернет на средней скорости 20 Мбит/с поможет жителям населенных пунктов оставаться на связи и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В поселениях с 300‑летней историей совокупно проживает порядка 1,5 тыс. человек. Здесь работают школы, культурные, спортивные и медицинские объекты, а в Нижней Ошме в первозданном виде сохранилась одна из старейших мечетей республики.

Инженеры смонтировали новое телеком‑оборудование с поддержкой LTE, которое обеспечивает покрытие всей территории сел. До строительства мобильной инфраструктуры ближайшая к населенным пунктам базовая станция оператора находилась в районном центре городе Мамадыш — на расстоянии 8 и 12 километров соответственно.

В результате проведенных работ телеком-услуги стали также доступны в соседних деревнях и селах, таких как: Хафизовка, Максимов Починок, Каменный Починок, Старый Завод, Алкино, Белый Ключ и других.

«Наличие сотовой связи упростит сельчанам решение бытовых, рабочих вопросов, расширит возможности трудоустройства и предпринимательства. Воспользоваться «Госуслугами», пройти обучающий курс, получить налоговый вычет — малая часть того, что можно сделать с помощью смартфона и мобильного интернета. Средняя скорость загрузки данных в поселениях составляет 20 Мбит/c — достаточно, чтобы за секунды скачать приложение банка», — сказал директор «Мегафона» в Татарстане Михаил Русинов.

Абоненты оператора теперь могут совершать звонки через интернет с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) с чистым звуком и мгновенным соединением. Еще одна особенность этой услуги — использование онлайн-сервисов во время телефонных разговоров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.