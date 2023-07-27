В видеорекламу теперь можно добавить карусель товаров — с помощью «VK рекламы»

Новый формат «VK рекламы» — Shoppable Ads — позволит компаниям из электронной коммерции показывать карточки в видеорекламе на мобильных устройствах и десктопах. Он одновременно работает на увеличение узнаваемости бизнеса и рост продаж. С его помощью можно автоматически добавлять карусель товаров из каталога в видеоролик компании. По сравнению с другими видеоформатами, количество переходов из карусели в ролике на страницу товаров увеличивается в среднем в два раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Карусель в видео состоит из карточек с изображением товаров, их описанием и ценой. Она показывается в верхней или нижней части видеоролика, а также сбоку — в зависимости от площадки и формата, под которые платформа адаптирует рекламу. При клике на карточку пользователь сразу перейдет на страницу нужного товара. Формат подойдет интернет-магазинам, маркетплейсам, а также бизнесу, который развивает магазины «Вконтакте» или на других онлайн-площадках.

Запустить видеоролик с каруселью можно, если в каталоге доступны не менее трех активных товаров или услуг. Алгоритмы платформы показывают рекламу той аудитории, которая вероятнее совершит покупку. Например, если пользователи, интересуются путешествиями, то они увидят карусель с отелями или авиабилетами.

Для запуска кампании необходимо выбрать цель «Каталог товаров», а также один из четырех объектов продвижения: сайт, мобильное приложение, сообщество «Вконтакте» или магазин на маркетплейсе. Затем нужно задать основные настройки и загрузить видео в универсальное объявление. Описание позиций, изображения и цены передаются из каталога автоматически. Формат позволяет показывать в видеоролике до 20 карточек одновременно. Если состав товаров или услуг меняются, список доступных позиций обновляется без дополнительных действий со стороны бизнеса.

Привлекать можно не только новых пользователей, но и тех, кто уже совершал покупки, просматривал товары из каталога или собирался их купить, но не успел оплатить. Сегмент аудитории для ретаргетинга строится автоматически на базе действий пользователей с товарами или услугами.