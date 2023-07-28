CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате

В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону.

Чат позволяет не только клиенту связаться с курьером, но и наоборот. К примеру, доставщик может сам написать, чтобы спросить код домофона или как найти подъезд. После доставки заказа все сообщения в чате автоматически удаляются.

Чтобы написать в чат, достаточно в «Еде» нажать кнопку «Связаться с курьером». Она появляется сразу после того, как сервис назначает доставщика на заказ. «Яндекс еда» не передает курьеру через чат никакие персональные данные клиента. Чат работает все время, пока доставляют заказ, а затем закрывается и для клиента, и для курьера. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые сообщения, удалит их в течение нескольких секунд.

Сейчас чат находится на этапе финального тестирования — и уже доступен большинству клиентов «Еды». Скоро он начнет работать для всех, кто пользуется сервисом, а еще для покупателей в «Маркет деливери». В будущем это появится и в «Яндекс лавке».

***

«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Америке создается министерство для контроля над ИТ-компаниями с правом запрещать работу в США

Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps

Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще