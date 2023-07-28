Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате

В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону.

Чат позволяет не только клиенту связаться с курьером, но и наоборот. К примеру, доставщик может сам написать, чтобы спросить код домофона или как найти подъезд. После доставки заказа все сообщения в чате автоматически удаляются.

Чтобы написать в чат, достаточно в «Еде» нажать кнопку «Связаться с курьером». Она появляется сразу после того, как сервис назначает доставщика на заказ. «Яндекс еда» не передает курьеру через чат никакие персональные данные клиента. Чат работает все время, пока доставляют заказ, а затем закрывается и для клиента, и для курьера. Сервис автоматически модерирует все переписки в чате — и если обнаружит неприемлемые сообщения, удалит их в течение нескольких секунд.

Сейчас чат находится на этапе финального тестирования — и уже доступен большинству клиентов «Еды». Скоро он начнет работать для всех, кто пользуется сервисом, а еще для покупателей в «Маркет деливери». В будущем это появится и в «Яндекс лавке».

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.