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МТС обеспечила LTE густонаселенный дачный массив в Оренбурге

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об запуске сети LTE в дачном комплексе «Дубки», в том числе в садовых товариществах «Осинки», «Бургаз» и «Дружба-2». Доступ к современным цифровым сервисам в загородных домах получили более трехсот семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В июле 2023 г. МТС установила в «Осинках» новое телеком-оборудование, первой обеспечив устойчивое покрытие LTE в этой части дачного массива в черте Оренбурга. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету владельцы участков могут общаться по видеосвязи, быстро находить в интернете ответы на садоводческие вопросы, занимать детей мультфильмами, пока работают на огороде, а вечером всей семьей смотреть фильмы в HD-качестве.

«Лето многие оренбуржцы проводят на даче. А некоторые в дачный сезон постоянно живут за городом и работают удаленно – мы видим это по нашим большим данным Big Data МТС. В особенности это касается садоводческих товариществ на берегу Урала, в получасе езды от центра города. С запуском базовой станции в «Осинках» мы закрываем очередное белое пятно на карте покрытия LTE под Оренбургом, чтобы горожане могли пользоваться привычными цифровыми сервисами, выезжая на дачу», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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