МТС обеспечила цифровыми сервисами приморскую Черниговку

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-сети в Черниговке — крупном селе, расположенном на стыке Приханкайской равнины и Сихотэ-Алинских гор. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета стандарта LTE в населенном пункте выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть охватывает всю территорию Черниговки, включая жилые дома, образовательные учреждения, историко-краеведческий музей, культурно-досуговый центр, а также отделения банков и почты. После проведенных работ более 10 тыс. местных жителей даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут использовать все современные интернет-сервисы: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями и пр.

Черниговка - важный транзитный пункт для автомобильных и железнодорожных путешественников: через село проходит Транссибирская магистраль и федеральная трасса А370 «Уссури». Наличие высокоскоростного интернета поможет оставаться на связи и многочисленным туристам, следующим из Хабаровского края, Амурской области и других регионов на отдых в Приморье.

«Мы активно продолжаем улучшать качество связи не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах Приморского края. Мобильный интернет в селах — иногда единственная возможность выйти во всемирную сеть. В последние годы мы также фиксируем, что небольшие населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам комфортно пользоваться самыми современными интернет-сервисами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.