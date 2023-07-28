МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети и установке нового телеком-оборудования в городе Ковров Владимирской области в районе станции скорой медицинской помощи. В результате средняя скорость мобильного интернета здесь достигла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую базовую станцию и развернула антенную сеть, обеспечив усиленным покрытием Ковровской станции скорой медицинской помощи – трехэтажного здания площадью более 3,4 тыс. кв. метров и гаража.

Связь необходима для координации работы всех сотрудников, дистанционного взаимодействия с выездными бригадами и решения организационных вопросов. Помимо оказания скорой помощи населению станция проводит предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей и оказывает другие медицинские услуги. Водители также смогут пользоваться интернет-сервисами, кроме того новые скорости позволяют внедрить систему мониторинга сотрудников и транспорта.

«Голосовая связь и высокоскоростной интернет крайне необходимы для оперативной работы станции скорой помощи. Он помогает врачам обмениваться профессиональной информацией и принимать решения. Кроме того, мобильный интернет позволяет внедрять современные цифровые технологии на основе интернета вещей в сети МТС, к примеру, для использования мобильных кардиографов. Через установленные в них SIM-карты может осуществляться дистанционная передача электрокардиограммы, чтобы направлять ее профильному специалисту для расшифровки и дистанционного консультирования в сложных случаях, как это успешно работает в разных регионах», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.