Wildberries увеличила в 2,3 раза собственные инвестиции в скидки для покупателей

Онлайн-платформа Wildberries реинвестирует доходы в низкие цены для россиян и создание новых рабочих мест

Wildberries продолжает развивать собственную программу лояльности, которая позволяет россиянам приобретать товары по привлекательной стоимости, а предпринимателям — повышать свои продажи без необходимости снижения цен.

В первом полугодии 2023 г. онлайн-платформа увеличила свои вложения в скидки для покупателей на 128% год к году до 214,1 млрд руб. Это сопоставимо с показателем за весь 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Максимальный объем инвестиций в скидки пришелся на июнь, 2023 г.: 45,9 млрд руб.

«Наша онлайн-платформа оказывает поддержку как предпринимателям, инвестируя в развитие их продаж, так и покупателям, предлагая социально значимые товары по доступным ценам благодаря дополнительной скидке от Wildberries. С помощью наших инвестиций малый и средний бизнес может расширить ассортимент доступной продукции, а покупатели – сэкономить семейный бюджет», – сказали представители Wildberries.