CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС «прокачала» путь к одной из самых красивых заброшенных дворянских усадеб России

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Веневе Тульской области. В городе находится одна из самых высоких колоколен Центральной России, а неподалеку – овеянная легендами заброшенная усадьба дворянского рода фон Мекк. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенной МТС модернизации сети туристы могут даже в старинных зданиях с толстыми стенами делать голосовые звонки, искать дополнительную информацию в интернете, делать фото и видео и размещать их в соцсетях. Также приезжие, которые прибывают в Венев автомобильным или железнодорожным транспортом, могут самостоятельно путешествовать по городе, пользуясь справочной информацией на сайтах музея и главного Туристического портала Тульской области Visittula.

Большой поток туристов с юга Тульской области, а также из Воронежской, Липецкой, Рязанской областей и других регионов проезжает через Венев, чтобы побывать в легендарной дворянской усадьбе семьи железнодорожного «короля» фон Мекка. Его супруга Надежда фон Мекк покровительствовала композитору Петру Ильичу Чайковскому, за это он даже посвятил ей четвертую симфонию, а наследник династии Максимилиан увлекался духовными практиками и спиритуализмом. Благодаря этому заброшенный дворец окутан мистическими легендами, а некоторые рассказывают о том, что здесь в конце XIX века был спрятан клад. Несколько лет назад западная пресса назвала дворец в селе Хруслово самой красивой заброшенной усадьбой России. Добраться до этих мест туристы теперь могут, без труда запустив навигационные систему в своих смартфонах.

«Современный тренд на местный туризм, который установился в последние годы, способствует популярности путешествий по малым городам России. И МТС помогает сделать его комфортным и безопасным. Во многих городах и селах Тульской области сохранились свидетельства многовековой истории нашего государства, которые привлекают множество туристов из разных регионов. Big Data МТС позволяет нам анализировать эти потоки, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру сети и проводить модернизацию там, где это необходимо в первую очередь», − сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За просмотр пиратских видео начинают наказывать. Штрафы измеряются тысячами евро

В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан

Благодаря санкциям в России ожил майнинг. Криптошахтеры зарабатывают миллиарды долларов

Ozon нашел замену Nasdaq

Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ

В Америке создается министерство для контроля над ИТ-компаниями с правом запрещать работу в США

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще