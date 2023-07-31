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«Одноклассники» обновили возможности реакций на контент и отказываются от оценок фотографий

Социальная сеть «Одноклассники» отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри «Одноклассников». Об этом CNews сообщили представители VK.

Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа 2023 г.. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в «Одноклассниках», сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя.

Функционал оценок в «Одноклассниках» позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить «5+». Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с «Классами», а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей.

Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в «Одноклассникаъ», пользователи могут использовать как публичные механики «Класса», комментариев и других реакций, так и функцию приватного «Класса», который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс» в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении.

Отказ от функции оценок стал одним из важных шагов платформы «Одноклассники» по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.

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