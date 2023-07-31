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«Точка» автоматизировала налоговую отчетность для трех ведущих российских маркетплейсов

«Точка» автоматизировала налоговую отчетность для селлеров, торгующих на «Яндекс маркете». Эта площадка стала третьей среди маркетплейсов, где «Точка» уже упростила процесс налоговой отчетности. Ранее такая опция появилась для Ozon и Wildberries. Сам сервис работает в рамках продукта «Онлайн-бухгалтерия».

По данным аналитиков сервиса «Точка маркетплейсы», количество продавцов на онлайн-площадках за год выросло в 1,5 раза. При этом Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» традиционно занимают топ-3 самых востребованных площадок среди селлеров.

Сервис помогает селлерам рассчитывать налоги, загружать отчеты о продажах с маркетплейсов. Автоматизация такого процесса страхует продавцов от ошибок, которые можно допустить, заполняя отчеты вручную.

«Наш сервис анализирует отчеты о продажах на маркетплейсах и автоматически корректирует доходные операции на величину комиссии и других удержаний маркетплейса. Так мы обеспечиваем идеально точную отчетность для налоговой, соответствующую налоговому законодательству. Неверно рассчитанный налог может вскрыться при проверке в налоговой и обернуться штрафом для продавца», — сказал менеджер продукта «Маркетплейсы» «Онлайн-бухгалтерии» в «Точке» Василий Максимов.

Селлер в сервисе «Онлайн-бухгалтерия» может загрузить файлы ежемесячных отчетов о продажах в интерфейс. Анализ отчета и корректировка доходных операций происходит автоматически.

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