Сервисом онлайн-записи к ветеринару в Москве воспользовались более 700 тыс. раз

Москвичи записали своих питомцев к ветеринару онлайн больше 700 тыс. раз — за 4,5 года с момента начала предоставления услуги. Их них свыше 110 тыс. — с начала 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Востребованность онлайн-записи к ветеринару с момента появления услуги выросла вдвое. Если в первый год работы ею воспользовались около 96 тыс. раз, то в 2022 году — почти 215 тыс. раз. Такой рост обусловлен удобством сервиса: жители могут в удобном формате ознакомиться с предлагаемыми услугами и подобрать ближайшее учреждение, а если информация о животном есть в личном кабинете владельца на mos.ru, запись займет всего пару минут. Все сведения о здоровье домашних животных теперь доступны москвичам в удобном формате в суперсервисе “Мой питомец”», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Записать животное на прием можно на портале mos.ru (для этого понадобится стандартная учетная запись) и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

«Чаще всего владельцы выбирают запись к ветеринару через портал mos.ru — этой услугой за 4,5 года воспользовались более 450 тыс. раз. А с появлением суперсервиса “Мой питомец” в формате одного окна теперь можно не только записаться к врачу, но и просмотреть амбулаторную карту домашнего животного, в которой автоматически обновляются данные результатов посещения врача и анализов. Широкий спектр возможностей суперсервиса позволяет решить любой вопрос, связанный со здоровьем четвероногого члена семьи», — отметила Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы.

На mos.ru можно записать животное в любую из 26 государственных ветклиник на терапевтические услуги, вакцинацию, клинико-диагностические и лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, чипирование. Наиболее востребованная услуга, на которую записывают питомцев, — вакцинация.

Растет популярность записи животного к ветврачу через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Так, в 2022 году им воспользовались около 85 тыс. раз — на 15 тыс. больше, чем в 2021 г.. В 2023 г. количество записей превысило 40 тыс.

В ветеринарные клиники в основном записывают собак и кошек, однако среди пациентов часто встречаются попугаи, еноты, игуаны, морские свинки, кролики, хомяки, хорьки, декоративные крысы, пауки и даже аквариумные рыбки. Редкими питомцами занимаются узкопрофильные специалисты.

«Например, к ратологу могут обращаться владельцы грызунов и кроликов, а к герпетологу — амфибий и пресмыкающихся. Также в лечебницах ведут прием ветеринарные врачи, которые специализируется на лечении отдельных систем и органов: неврологи, офтальмологи и т. д.», — добавили в городском Комитете ветеринарии.

Чтобы ускорить процесс записи в клинику, можно добавить информацию о питомце (кличку, дату рождения, пол, возраст, а также номер чипа, если есть) в личный кабинет на портале mos.ru — нужные данные отобразятся в электронной форме автоматически. Пользователю останется только выбрать услугу, подходящую клинику, удобную дату и время. Горожане уже указали информацию более чем о 350 тыс. домашних животных, при этом почти 50 тыс. записей внесли за последний год.

Доступные для записи учреждения отображаются на интерактивной карте сервиса, здесь же можно выбрать нужную услугу и специалиста. Хозяева могут детализировать свой запрос, указав не только тип услуги, но и конкретную процедуру, которая понадобится в клинике (УЗИ, ЭКГ, рентген, компьютерная томография и другое). После того как заявка будет сформирована, на экране отобразится электронный талон с адресом клиники и временем визита. Перенести или отменить запись жители могут в личном кабинете на mos.ru, для этого понадобится авторизоваться. Кроме того, можно вызвать ветеринара на дом.

«Эту информацию теперь можно отслеживать в суперсервисе “Мой питомец”. Благодаря ему у владельцев есть возможность получить доступ и скачать электронную амбулаторную карту своего любимца. Интерфейс карты животного состоит из интерактивных блоков: “Записи к ветеринару”, “Приемы в ветеринарной клинике”, “Вакцинация” и другие. Таким образом, забота о домашних животных в Москве стала еще проще и доступнее», — рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии.