Wildberries запустил продажи в Азербайджане

Международная онлайн-платформа Wildberries объявила о расширении географии и выходе на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к ассортименту товаров, а представители местного бизнеса – возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки.

Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании, рынок имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, и с точки зрения логистики, и развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии. В партнерстве с онлайн-платформой малый и средний бизнес страны, торговые предприятия и производители, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут в будущем реализовать свою продукцию во всех странах ее присутствия.

Жители Азербайджана уже получили доступ к ассортименту платформы, насчитывающей более 5 млн SKU товаров: одежда и обувь, аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, товары для дома, продукты, цифровые товары и многое другое. Оформить заказ покупатели страны могут на сайте https://global.wildberries.ru, а получить товары – в пунктах выдачи заказов, оборудованными примерочными кабинами с зеркалами. Уже открыт первый пункт выдачи заказов в Баку, расположенный по адресу: Баку, ул. Сабита Оруджева, 45B.

«Мы активно развиваемся в странах СНГ и рады начать работу на рынке Азербайджана. Запуск Wildberries в стране позволит поддержать бизнес местных предпринимателей, открыв им новые возможности для роста производства и развития, а также, как мы надеемся, позволит повысить общий уровень жизни в стране», – сказал Максим Губанов, руководитель Wildberries в странах СНГ.