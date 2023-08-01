Жители столицы пополнили лицевой счет транспондера на портале mos.ru более 2000 раз

Жители столицы уже более 2000 раз воспользовались сервисом «Мои платежи» на портале mos.ru, чтобы пополнить лицевой счет транспондера для более удобного проезда по платным участкам дорог. Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, новая функция сервиса позволяет автомобилистам всегда быть в курсе баланса лицевого счета устройства. С его помощью можно экономить время пути — списание средств с транспондера происходит автоматически, водителю не нужно останавливаться на пунктах взимания платы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва постоянно развивает городскую цифровую экосистему, чтобы как можно больше повседневных дел жители могли решать на едином столичном портале mos.ru. В начале 2023 г. у автолюбителей появилась возможность пополнять в сервисе “Мои платежи” баланс транспондера. Теперь горожанам не надо переходить для этого на сторонние интернет-ресурсы, все можно сделать вместе с получением городских услуг и оплатой других счетов. С момента запуска этой функцией воспользовались более 2000раз, причем ее востребованность начала расти с началом летнего сезона, когда жители стали чаще выезжать на дачи и в отпуска. Сегодня к сервису подключено два оператора коммерческих автодорог, продолжаем работу по подключению новых партнеров», — сказал Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы.

Транспондер — это небольшое электронное устройство, которое устанавливают на лобовом стекле автомобиля для автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог. Когда автомобиль подъезжает к шлагбауму, происходит автоматический обмен сигналами с оборудованием пункта взимания платы, и нужная сумма списывается с лицевого счета транспондера, если на нем достаточно средств. На данный момент в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru автомобилисты могут пополнить счета транспондеров двух операторов платных дорог: АО «Новое качество дорог» и ООО «Объединенные системы сбора платы». Транспондеры этих операторов позволяют оплачивать проезд на любых платных российских трассах и участках дорог.

Если пользователь указал один и тот же номер телефона и в личном кабинете на mos.ru, и в договоре с оператором платных дорог, лицевой счет транспондера автоматически появится в сервисе «Мои платежи». Если устройство привязано к другому номеру телефона, необходимо вручную добавить информацию о нем в профиле. Для этого в разделе «Документы и данные» нужно найти вкладку «Транспорт» и нажать кнопку «Добавить транспондер».

Сервис «Мои платежи» автоматически сформирует шаблон для пополнения счета транспондера, он будет отображаться вместе с балансом лицевого счета в соответствующем разделе. Благодаря этой функции не нужно каждый раз вводить данные транспондера и другую информацию — останется только нажать кнопку «Пополнить». Если у пользователя несколько транспондеров разных операторов, сервис создаст свой шаблон для каждого из устройств. Здесь будет отображаться баланс лицевого счета и рекомендуемая сумма пополнения, которую можно скорректировать. Автовладельцы могут оплатить парковку, эвакуацию и штрафы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Начисления автоматически отображаются в разделе «Счета к оплате», если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Сервис «Мои платежи» — один из самых востребованных у жителей столицы способов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги. Он позволяет найти и оплатить более девяти тысяч различных услуг. С начала работы сервиса горожане оплатили с его помощью более 74 млн счетов за услуги, а в первой половине 2023 г. — 11,7 млн.

Сервис автоматически находит все начисления, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, а в личном кабинете заполнена необходимая информация. В нем также можно создавать шаблоны для регулярных авансовых платежей. Они значительно экономят время, так как не требуют повторного ввода платежных реквизитов и суммы для оплаты. Пользователь может настроить автоплатеж по дате, балансу или выставленному счету. Кроме того, сервис позволяет совершить оплату нескольких счетов одновременно. Для удобства можно настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах и воспользоваться архивом совершенных платежей.