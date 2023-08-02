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Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта

Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта. Новый облик сайта банка «Синара» выполнен в лаконичном стиле, улучшена навигация и реализован комфортный поиск необходимой информации, продуктов и банковских услуг.

Особый фокус был направлен на обновление дизайна для мобильных устройств, так как в большинстве случаев пользователи заходят на сайт с телефона. Новое мобильное меню учитывает особенности пользовательского опыта. На данный момент меню сайта дублирует мобильное приложение банка «Синара», что создает единое пространство и комфортную навигацию в обоих каналах. Также обновлены продуктовые разделы сайта.

«Банк «Синара» движется вперед вместе с современными тенденциями в области дизайна и технологическими достижениями в программном обеспечении. Наша цель ‒ максимально упрощенное взаимодействие с сайтом, при этом креативность в дизайне всегда должна сочетаться с комфортом пользователя», ‒ сказал Алексей Аверин, директор по развитию цифровых каналов банка «Синара».

К разработке нового облика сайта банка «Синара» привлечена компания D'Terra – российский цифровой интегратор с усиленной экспертизой в сфере финансовых технологий.

«Современные UX (user experience ‒ пользовательский опыт) и UI (user interface ‒ пользовательский интерфейс) банка «Синара» способствуют созданию оптимального пользовательского опыта. Визуальный стиль сайта стал более воздушным за счет микса градиентных фонов, ярких изображений персонажей в сочетании с 3D-элементами и упрощенных элементов интерфейса», ‒ отметила Анастасия Колышкина, Art Director компании D'Terra.

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