«Мегафон» ускорил интернет для энергетиков и железнодорожников на севере Приамурья

«Мегафон» улучшил качество 4G для жителей северных территорий Амурской области – городе Зея и поселке Магдагачи. Инженеры компании провели рефарминг в сетях LTE, работающих в среднем частотном слое, чтобы обеспечить достаточную емкость и уверенное покрытие для обслуживания абонентов даже в часы пиковой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Рефарминг позволяет улучшить параметры передачи данных на действующей телеком-инфраструктуре за счет более эффективного управления частотным спектром. Такое техническое решение дает возможность, используя уже имеющийся потенциал сети, в сжатые сроки повысить качество услуг для абонентов. После выполненных работ в Зее и Магдагачах скорость мобильного интернета выросла в среднем на 15%. Также на территории, где живут почти 30 тыс. амурчан, теперь лучше работает технология VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Эти северные территории являются центрами промышленности Приамурья. В Зее уже более 40 лет работает первая амурская гидроэлектростанция, также город считается региональной столицей золотодобычи. Через железнодорожную станцию Магдагачи ежедневно проходят десятки поездов, которые перевозят пассажиров и грузы из дальневосточных портов в западную часть страны.

«Интернет-трафик в Амурской области постоянно растет: абоненты все чаще смотрят потоковое видео, звонят по видеосвязи, отправляют со своих гаджетов “тяжелые” файлы. Наши специалисты определяют территории, на которых требуется дополнительная емкость, и проводят здесь модернизацию оборудования. Такие работы, основанные на анализе больших данных, позволяют заблаговременно и оперативно улучшить сеть, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым мобильным интернетом и современными технологиями голосовой связи», – сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Наличие стабильной связи и скоростного интернета важно для всех жителей области. Сегодня это удобный инструмент оперативного решения рабочих и бытовых вопросов особенно на удаленных северных территориях. Все больше государственных услуг оказывается дистанционно, с помощью мобильного интернета можно записаться к врачу, отправить документы, получить обратную связь на свой запрос. Один из региональных приоритетов – это качественная связь и доступные онлайн-сервисы для жителей Амурской области», – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.