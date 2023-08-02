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«Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке

Абоненты «Мегафона» в Анадыре и поселке Угольные Копи получили расширенное покрытие сети LTE и более стабильный, надежный мобильный интернет. Для хорошего проникновения сигнала внутрь зданий, а также для того, чтобы большее количество абонентов одновременно могли пользоваться мобильным интернетом инженеры оператора модернизировали свою сеть на территории крупных населенных пунктов Чукотки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Анадырь – самый восточный город России. В нем проживает около 13 тыс. человек, что составляет почти 30% от всего населения Чукотки. Помимо основного населения на Чукотку приезжают сотни специалистов, работающих вахтовым методом на горнодобывающих предприятиях. В Анадыре расположен крупнейший морской порт региона, действуют предприятия энергетики, рыбоперерабатывающий завод, в окрестностях ведется добыча золота и угля.

Инженеры компании организовали покрытие LTE в низком диапазоне частот, расширив в регионе зону покрытия современной цифровой связью. К высокоскоростному мобильному интернету теперь могут подключиться не только жители Анадыря и Угольных Копей, но и транзитные пассажиры аэропорта. После модернизации уверенный сигнал 4G также стал доступен на участке федеральной дороги, которая проходит от вертолетной площадки города Анадырь до аэропорта в поселке Угольные Копи, причем часть пути проходит непосредственно по льду Анадырского лимана.

«После модернизации базовых станций улучшилось проникновение сигнала внутри помещений, в целом повысилась доступность высокоскоростной передачи данных там, где статистически сосредоточен основной объем потребления трафика. Наши абоненты могут комфортно пользоваться банковскими цифровыми сервисами, сайтами с государственными услугами, а также скачивать и передавать данные в мессенджерах и социальных сетях», – сказал директор «Мегафона» на Чукотке Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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