В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке

В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке. Можно получить не меньше 1% от стоимости жилья. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь подписчики «Яндекс плюса» смогут получить кешбэк баллами за покупку квартиры в новостройке с помощью «Яндекс недвижимости». При покупке жилья у застройщиков, подключенных к программе, пользователям вернется не меньше 1% от окончательной стоимости квартиры. К программе уже подключились 17 застройщиков и более 55 жилых комплекса по всей России. Все баллы будут начислены в течение одного месяца после предоставления документов в чат поддержки сервиса.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно активировать начисление баллов на странице ЖК, подключенных к программе и отмеченных знаком Плюса в каталоге «Яндекс недвижимости», оформить покупку жилья у застройщика и прислать необходимые документы в чат поддержки «Яндекса». Активировать баллы можно в течение двух месяцев с даты начала действия программы.

Все баллы будут начислены участникам в течение 30 дней — сразу после проверки документов. Общее количество баллов рассчитывается от итоговой стоимости жилья, указанной в договоре. Например, за покупку двухкомнатной квартиры в июле, средняя стоимость которой в Москве составляет 14,4 млн руб., можно получить не менее 144 тыс. баллов. Баллы можно потратить в сервисах, подключенных к «Плюсу», например, на бронирование отелей, покупку авиа- и ж/д билетов в «Яндекс путешествиях» или на бытовую технику и обустройство жилья на «Яндекс маркете».

«Перед запуском программы мы выяснили, на чем россиянам приходится экономить сразу после покупки квартиры. Опрос показал, что большинство респондентов сокращают расходы на развлечения и отдых. Так, 45,6% экономят на путешествиях. Еще 10,7% приходится экономить на культурном досуге, 7,5% реже посещают рестораны и заказывают доставку из них. А также после приобретения квартиры большинство россиян в первую очередь начинают откладывать средства на ремонт (32%), обустройство и меблировку квартиры (18,1%). Программа поможет вернуть часть средств баллами «Плюса», которые можно потратить на покупку всего самого важного, после приобретения собственного жилья», — сказал Илья Тихомиров, руководитель «Яндекс недвижимости».

«Новая программа «Яндекс недвижимости» поможет тем, кто только что купил квартиру, продолжать радовать себя. Баллы можно потратить не только на практичные покупки для ремонта на «Яндекс маркете», но и на комфортные поездки на Такси или билеты на концерты и фестивали на «Яндекс афише» — все то, что может привнести в жизнь больше приятных моментов», — сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».

Количество начисленных баллов устанавливает застройщик, минимальное составляет сумму, эквивалентную 1% от окончательной стоимости жилья. Партнерами стали застройщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирска, Республики Татарстан, а также из Ростовской, Тюменской и Воронежской областей. Для участия в акции активировать баллы «Плюса» необходимо на сайте «Яндекс недвижимости» до 1 октября 2023 г., а подать договор купли-продажи или договор долевого участия — до 1 ноября 2023 г.