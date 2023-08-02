«Яндекс» усилил технологию «Спамооборона» в «Почте» и предотвратил 10 млрд писем со спамом

С января 2023 г. почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 46 млрд входящих писем. Более 6 млрд писем попали в спам, а еще 4 млрд оказались потенциально опасными для пользователей — их распознали алгоритмы «Спамообороны». Масштабное обновление антиспам-системы «Яндекс 360» позволило вычислить новые и наиболее частые виды интернет-мошенничества и усилить защиту. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Безопасность данных остается одним из важнейших приоритетов «Яндекс 360». Мы следим за тем, как развивается ситуация с интернет-мошенничеством, и оперативно реагируем на изменения в этой сфере», — сказал Владимир Русинов, генеральный директор «Яндекс 360».

«Яндекс 360» постоянно совершенствует технологию фильтрации спама, чтобы обезопасить почтовые аккаунты и персональные данные пользователей. В «Спамооборону» внедрили следующие функции:

– Настроили фильтр жесткого спама. Сейчас он работает на основе машинного обучения. Благодаря этой технологии вредоносные письма блокируются, не попадают в почтовый ящик и не отображаются в папке со спамом.

– Улучшили алгоритм определения спама по истории действий пользователей. Алгоритмы «Спамообороны» регулярно пересчитывают сценарии поведения пользователя и учитывают их при анализе писем на спам. Теперь технология анти-спама учитывает «профиль поведения» не только при получении, но и при отправке писем. На основе того, как пользователь ведет себя со своим почтовым ящиком, можно понять, похожи ли его действия на действия спамера — это позволяет лучше пресекать отправку спама с серверов «Яндекса».

– Разработали инструмент для аналитики обнаруженных атак. Он помогает в работе техническим специалистам «Яндекс 360». В случае атаки спам-ботов система автоматически проанализирует угрозу и предложит подходящие варианты блокировки.

– Расширили возможности администраторов организаций в «Яндекс 360» для бизнеса. Теперь они могут настраивать белые списки для организаций по IP и подсетям, а также подключать сторонние антиспам-решения.

В последние полгода пользователи стали чаще получать письма, замаскированные под вакансии. Спамеры рассылают имейлы с предложением трудоустройства, чтобы повысить репутацию почтового домена. Чем больше получателей откроют такое письмо и ответят на него, тем надежнее будет отправитель для почтовой системы. Этот прием позволяет мошенникам обходить спам-фильтры.

Другой популярный вид спама — подделка имени отправителя, или спуфинг. Мошенники часто маскируются под известные маркетплейсы. В теме письма пишут про подарок, который человек может получить, могут указать даже настоящий номер телефона получателя. «Спамооборона» идентифицирует такие имейлы по несовпадению названия письма и адреса отправителя, а также по некачественной верстке.

За фильтрацию спама в электронной почте отвечают сложные алгоритмы и машинное обучение: они проверяют все входящие письма на наличие подозрительных признаков. Например, если письмо отправляется сразу на большое количество адресатов, оно, скорее всего, не попадет в папку «Входящие». Алгоритмы также анализируют адрес отправителя, текст письма, вложения и ссылки — всего несколько тысяч факторов. Для обнаружения сходства текста со спамом используется модель на основе нейронных сетей.

Обрабатывая большие объемы информации, система учится вычислять и новые виды спама: на них указывают повторяющийся контент, структура письма или ссылки, которые ранее не встречались. Кроме того, пользователи помогают обнаруживать вредоносные рассылки, когда отмечают нежелательные сообщения как спам.

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и многое другое. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».