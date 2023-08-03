«Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове

В трех городах Удмуртии связисты увеличили покрытие сети четвертого поколения. «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове. Благодаря техническим работам значительно расширилась территория, где горожане могут пользоваться 4G-интернетом.

Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий, в том числе на цокольных и верхних этажах. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам оператора будет обеспечено высокое качество связи.

В Ижевске в программу модернизации попали популярные локации туристического маршрута: летний сад им. М. Горького, Центральная площадь, национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда, музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова, Государственный русский драматический театр Удмуртии.

Кроме того, работы были проведены для посетителей парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова, медицинских учреждений на улице Ленина, покупателей ТЦ «Аврора-парк», ТРК «Петровский», строительного центра «Гвоздь», а также сотрудников Ижевского радиозавода. Улучшения почувствуют жители частных и многоквартирных домов в микрорайоне Татарбазар, в районе улиц Ворошилова-Салютовская и ЖК «Сказка».

География модернизации также включала локации в Глазове: около межрайонной больницы, рядом с улицами Сибирская, Сулимова и 70 лет Октября. В Воткинске в список мест, где были проведены работы, попал район автовокзала, ТЦ «Радуга» и ТРЦ «Айсберг».

«Наряду со строительством новых базовых станций, мы модернизируем действующее оборудование. В настоящее время работы проведены в трех крупных городах Удмуртии, где абоненты компании генерируют 46% интернет-трафика в регионе. Следующий масштабный этап по расширению 4G-покрытия будет реализован в течение августа и затронет 12 районов республики», – сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Модернизация сети расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.