«Мегафон» улучшил покрытие LTE в селе Мамоны в Иркутской области

Жителям села Мамоны в Иркутской области стало доступно улучшенное качество мобильного интернета и голосовой связи. Модернизация телеком-инфраструктуры позволила обеспечить максимальное покрытие сети LTE в населенном пункте.

Инженеры «Мегафона» запустили в селе новую базовую станцию. Высокоскоростной интернет в первую очередь оценят жители микрорайона Западный – это более 50 улиц с индивидуальной застройкой. Теперь жильцы частного сектора смогут смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, передавать без ограничений «тяжелый» контент в мессенджерах и размещать видео и фото в социальных сетях, где у села есть свои активные паблики.

Воспользоваться стабильным голосовым сигналом и интернетом смогут и любители верховой езды. В микрорайоне работает конноспортивный клуб. Новое качество связи поможет желающим попробовать себя в езде на лошадях найти клуб с помощью навигатора в своем смартфоне и поделиться фотографиями уроков в своих социальных сетях.

Благодаря улучшению покрытия скорость передачи данных в селе Мамоны теперь составляет более 30 Мбит/с. Всего в селе проживает более 7 тыс. человек. При этом пользователи здесь достаточно активны – в среднем в месяц жители разговаривают по телефону 11 тыс. часов и передают через свои мобильные устройства более 40 тыс. гигабайт данных.

«Интернет-активность пользователей в селе Мамоны растет, этот тренд сохранится в будущем. Для того чтобы наши абоненты могли и дальше пользоваться быстрым интернетом и чистым голосовым сигналом мы построили дополнительную базовую станцию. Это позволило обеспечить жителям села доступность современных цифровых сервисов», – сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.