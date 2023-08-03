МТС ускорила мобильный интернет в Прогрессе

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о модернизации сети LTE и обновлении телеком-оборудования в поселке Прогресс Амурской области, куда приезжают любители ловли пресноводных креветок. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для 9800 жителей поселка и туристов возросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рядом с поселком Прогресс расположено водохранилище теплоэлектроцентрали, где даже холодной амурской зимой температура сохраняется выше 10 градусов тепла – оптимальные условия для теплолюбивых ракообразных. За необычным трофеем сюда приезжают искушенные амурские рыболовы и туристы из соседних регионов Дальнего Востока. Благодаря проведенным работам по улучшению качества связи, средняя скорость мобильного интернета и объем трафика увеличились в полтора раза. Рыбаки-любители могут поделиться фото или видео необычного трофея в социальных сетях, посмотреть способы ловли креветки, а также использовать различные туристические порталы и сервисы заказа такси.

Обновленная сеть позволяет жителям с комфортом пользоваться привычными цифровыми ресурсами, общаться в мессенджерах по видеосвязи, загружать «тяжелый» видео контент в HD-качестве, удаленно работать, учиться или играть в онлайн-игры.

«Бурейский район - излюбленное место рыбаков и любителей пеших походов. В летнее время количество отдыхающих в этих местах возрастает. Амурчане бронируют домики на базах отдыха, разбивают палаточные городки и наслаждаются природой, рыбалкой, совершают пешие походы, сплавы по горным рекам и водохранилищам. Благодаря аналитике Big Data мы фиксируем растущие цифровые потребности и проводим работы по увеличению скорости мобильной сети, чтобы путешественники и гости Амурской области могли пользоваться сервисами заказа транспорта, бронирования гостиниц и мест отдыха, купить онлайн-билеты, скачать онлайн-карты или загрузить в личный блог видео с рассказом о своем отдыхе или воспользоваться любыми сервисами экосистемы МТС», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.