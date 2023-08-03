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«Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине

Социальная сеть «Одноклассники» запускает новый сервис. Теперь пользователи смогут найти отдельную витрину с FM-радиостанциями в разделе «Музыка» со списком федеральных станций, доступных для прослушивания. «Радио FM» доступно в десктопной версии соцсети и мобильных приложениях ОК на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

Музыкальная витрина входит в топ-10 разделов соцсети по посещаемости. Ежемесячно этим разделом пользуется примерно каждый пятый пользователь «Одноклассников». Развитие музыкальной витрины позволит «Одноклассникам» расширить возможности для прослушивания музыки и аудиоконтента внутри соцсети, а пользователям – потреблять контент на привычной для них площадке и, как следствие, увеличить время, которое они проводят в «Одноклассниках». FM-радио можно слушать без ограничений и в фоновом режиме. В будущем в соцсети также появятся региональные радиостанции.

Чтобы включить радио в разделе «Музыка», необходимо выбрать в меню «Радио FM», а потом – любую радиостанцию из списка. Кроме того, пользователи смогут добавить избранные радиостанции, которые будут закреплены в начале списка радио. В «Одноклассниках» доступны эфиры почти 50 федеральных эфирных радиостанций, среди которых, например, «Авторадио», Energy, «Русское радио», «Хит FM», «Радио Monte Carlo», «Юмор FM», «Детское радио», Maximum, DFM и др.

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