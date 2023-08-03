В RuStore появилась возможность загружать приложения для ТВ

Официальный магазин приложений открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV на базе Android.

«Мы расширяем присутствие RuStore на разных платформах, чтобы пользователи могли скачивать проверенные приложения из безопасного источника на все свои устройства. Разработчики могут увеличить свою аудиторию, а также внедрить удобные инструменты для монетизации и развития своих сервисов», — сказал Илья Сверчков, операционный директор RuStore.

Публикация доступна в консоли — разработчики могут загружать продукты как в сборке для мобильных устройств, так и для телевизоров.

Пользователи смогут пользоваться стриминговыми сервисами, приложениями ТВ-каналов и играми на своих телевизорах. Помимо развлекательного контента, будут доступны сервисы для работы, например, программы для проведения видео-конференций.

В мае 2023 г. RuStore анонсировал выход версии для телевизоров на базе Android в рамках Российского интернет-форума. Первые ТВ с предустановленным RuStore появились в продаже на российском рынке уже летом 2023 г.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений и сервисов Android-разработки, который развивает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 10 млн человек.