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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Ельце

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила скорость мобильного интернета в городе Ельце. Средняя скорость передачи данных у ельчан выросла на треть. Это стало результатом перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перераспределение частот (рефарминг) можно сравнить с расширением автомобильной дороги, после которого увеличивается её пропускная способность. Обновление сети также позволило увеличить зону покрытия LTE. Теперь еще больше ельчан получили доступ к современным цифровым технологиям и возможность загружать тяжелый контент на смартфон за более короткое время.

«Лето для Ельца – это период ярких исторических и культурных мероприятий. Впереди еще гастрономические фестивали «Русская закваска» и «Елецкий пир», празднование дня города, фестиваль «Антоновские яблоки» и многое другое. Мы усилили нашу сеть, чтобы многочисленные гости и жители города могли с комфортом делиться фотографиями и впечатлениями, а также пользоваться различными цифровыми сервисами. Мы видим улучшение качества связи после проведенного рефарминга в Ельце и продолжаем этот проект и в других городах Липецкой области», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

«Елец активно развивается в туристическом, культурном, социальном и экономическом плане. Поэтому мы заинтересованы в развитии инфраструктуры связи, которая дает ельчанам возможность использовать высокоскоростной интернет, а бизнесу – внедрять современные цифровые сервисы, которые способствуют процветанию города», — отметил глава городского округа город Елец Евгений Боровских.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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