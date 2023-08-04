МТС «прокачала» мобильный интернет по берегам реки Сосна

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в Ливенском районе, за счет чего мобильный интернет ускорился на берегах реки Сосна в районе Нового моста, соединяющего Георгиевский микрорайон со слободой Беломестное. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону покрытия LTE попадают жилые дома на пересечении улиц Гайдара и Курской, ливенский роддом, пляжи и торговые центры. Высокоскоростной мобильный интернет ускорился и у автомобилистов, проезжающих по Новому мосту.

После проведенных работ ливенцы даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, пользоваться онлайн-навигаторами и другими современными сервисами, включая цифровые продукты экосистемы МТС.

«Мы продолжаем развивать сеть, чтобы охватить скоростным мобильным интернетом 4G всю населенную территорию Орловской области, в том числе и Ливенский район. К примеру, ранее мы перевели наши базовые станции 3G в современный стандарт LTE, после чего скорость мобильного интернета на Орловщине увеличилась на 30%. Все это важно для экономического развития региона и улучшения качества жизни людей, так как цифровые технологии расширяют возможности для формирования комфортной городской среды, помогают обеспечивать безопасность дома и на улице, помогают бизнесу снижать издержки и развиваться в ногу со временем», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.