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МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Северо-Западном микрорайоне Курска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Курске. После обновления сети в многоквартирных домах Северо-Западного микрорайона более 6000 семей получили доступ к домашнему интернету на скорости 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители более сорока многоквартирных домов на проспекте Дружбы, улице Косухина, Воробьева и других теперь могут просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок.

«В Курске мы обновили сеть домашнего интернета уже в более чем 600 жилых домах в микрорайонах Волокно, Парковая, Магистральный, Юго-Западный, Северо-Западный и в Железнодорожном округе. Теперь более 70 тыс. семей могут с комфортом пользоваться целым пакетом цифровых услуг на высоких скоростях и при этом экономить с конвергентными предложениями экосистемы МТС, объединив мобильную связь, ТВ, домашний интернет в один пакет. Выгода курян, которые выбирают такие наборы, может составлять до 15 тыс. руб. в год», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

Уточнить, находится ли многоквартирный дом в проводной сети МТС, и сделать заявку на подключение жители Курска могут на сайте компании.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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