«Ростелеком» провел оптику в деревни и сёла Красноярского края и Хакасии

«Ростелеком» построил оптические каналы связи сразу в нескольких отдаленных населенных пунктах Красноярского края и Республики Хакасия. Жители сёл и деревень получили возможность пользоваться проводным высокоскоростным интернетом и современными цифровыми сервисами.

Сетью окутаны Устинкино, Тесь, Синеборск, Чистое поле, Ровное, Верхнеусинское, Ивушка, Кирово, Очуры, Имек и ряд других поселений. Подключение осуществляется по технологии GPON: оптический кабель заводится непосредственно в дом абонента, что гарантирует стабильное и качественное соединение. Скорость передачи данных зависит от выбранного тарифа и может составлять до 1 Гбит/с. В числе наиболее востребованных услуг, работающих на базе интернета, — интерактивное ТВ, Wink и видеонаблюдение.

«Строительство оптики — недешевое удовольствие, особенно, если учесть огромную территорию нашего региона. Но мы стараемся находить возможности и задействовать разные ресурсы, чтобы обеспечить людей благами цифровизации. Доступ к госуслугам, профессиональному, образовательному, развлекательному контенту, умным технологиям должен быть у каждого человека, независимо от того, где он живет — в городе или в деревне», — сказала Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом.

Чтобы настроить работу выбранных сервисов под свои потребности, клиентам достаточно установить приложение «Мой Ростелеком» на компьютере или мобильном устройстве. Это позволит дистанционно в удобное время выбирать подписки и пакеты телеканалов, подключать и отключать дополнительные опции, оплачивать счета и участвовать в бонусных программах провайдера. Благодаря такому виртуальному офису у абонентов нет необходимости тратить время и силы на поездки, например, в сервисные центры компании. А при возникновении технических или финансовых вопросов всегда можно обратиться за помощью, написав в чате приложения или позвонив на бесплатную горячую линию 8 800 100 08 00.