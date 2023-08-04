В «Яндекс аренде» появились отзывы о жильцах

Команда «Яндекс аренды» добавила возможность собственникам съёмного жилья оставлять отзывы об арендаторах. Новая функция сделает выбор надёжного жильца проще.

Согласно данным сервиса, к июлю 2023 г. более 90% сделок в «Аренде» стало происходить онлайн. Собственники выбирают арендатора без очных встреч, руководствуясь информацией из двух источников: анкеты жильца, которую заполняют кандидаты, и отчёта от сервиса о благонадёжности арендатора. Теперь появился ещё один инструмент — отзывы от собственников.

«Наши исследования показали, что 46% собственников отзывы от других собственников помогли бы принять решение о заселении жильца. Их можно понять: им предстоит доверить своё жилище человеку, которого никогда ранее не встречали. Многие арендаторы — это ответственные люди, которые с уважением относятся к чужому имуществу. Отзывы нужны, чтобы рассказать об этом будущим арендодателям и помочь им сделать свой выбор», — сказал руководитель продукта в «Яндекс аренде» Роман Жуков.

Заполнить отзывы о жильцах сейчас могут все собственники, сдающие квартиры с «Яндекс арендой». Ответы будут доступны тем арендодателям, к кому конкретный арендатор хочет заселиться. В отзыве можно найти ответы на вопросы, которые беспокоят большинство людей, сдающих квартиру: наличие жалоб от соседей, пострадало ли имущество, убрался ли жилец перед съездом, остались ли неоплаченные счета.

Все отзывы проходят проверку сервиса на соответствие действительности. Так, если собственник напишет, что жилец не оплатил счета, «Аренда» сможет выяснить, так ли это на самом деле.

Кроме того, в отзыве появятся статусы от «Яндекс аренды» «Эксперт по чистоте» и «Съезд без долгов». Их будут проставлять сотрудники сервиса при приёмке квартир после съезда.

До конца года «Яндекс аренда» планирует запустить отзывы о собственниках и квартирах сервиса.