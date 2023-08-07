Исследование «Яндекс практикума»: большинство россиян учатся на программистов ради возможности работать из дома

По данным исследования «Яндекс практикума», профессию в сфере программирования выбирают в первую очередь ради возможности работать из дома, об этом заявили 61% респондентов. При этом 54%1 признаются, что просто устали от текущей сферы деятельности и хотят что-то поменять в жизни. Среди других причин: желание получать больший доход, исполнение давней мечты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума».

Так, 53% опрошенных признались, что работа в ИТ — их давняя мечта, отчасти поэтому они выбрали для изучения программирование. Примечательно, что высокий заработок лишь на четвертом месте в списке мотивирующих факторов — чуть меньше половины респондентов (47%) решили стать программистами ради возможности получать больший доход.

Большинство решивших освоить программирование планируют радикально сменить профессию, об этом заявили 73% респондентов. При этом у 66% опрошенных до этого не было опыта в программировании, а их текущая профессия никак не связана с разработкой. Еще 12% учатся, чтобы перейти в смежную с текущей работой область, и только 4% — из-за повышения в должности.

Из тех, кто выбрал в качестве новой профессии ИТ, у 60% уже есть высшее образование, но оно непрофильное. Чаще всего перейти в сферу программирования решают люди с инженерным, техническим (37%) или социальным (30%) образованием. А гуманитарные дисциплины изучали лишь 14% респондентов.

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«Яндекс практикум» провел исследование методом онлайн опроса. В исследовании приняли участие более 1490 россиян со всей страны старше 18 лет.

«Яндекс практикум» — это сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Сейчас на платформе представлено более 80 обучающих программ по более 50 цифровым профессиям. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ.