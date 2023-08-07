МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила масштабную телеком-сеть внутри одного из самых больших пассажирских терминалов Дальнего Востока и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани острова Южно-Сахалинска. Скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с позволят им с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории терминала площадью более 47 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС реализовала полное покрытие одного из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска. Теперь используя новейшую телеком инфраструктуру МТС, все действующие операторы связи могут обеспечить своих клиентов высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью.

Мобильной связью и скоростным интернетом МТС охвачены все помещения нового терминала общей площадью более 47 тыс. кв. метров с пропускной способностью до 5 млн пассажиров в год. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по LTE-покрытию здания с учетом сложной дизайнерской конструкции объекта, а также строительных материалов, затрудняющих прохождение радиосигнала. Важный телеком-проект был реализован МТС на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, паспортного контроля, получения багажа и отдыха, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других.

«Для комфорта пассажиров в новом терминале аэропорта мы построили сеть, с учетом возможности подключения к нашей телеком-инфраструктуре других мобильных операторов связи. Теперь благодаря высокоскоростному мобильному интернету пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, а прилетающие в наш регион туристы легко смогут воспользоваться приложениями такси или связаться с гостиницей и получить необходимую информацию», – отметил технический директор МТС в Сахалинской области Олег Коцюрбий.

«Новый аэровокзал Южно-Сахалинска - это уникальный проект для Дальнего Востока и Сахалина. Мы гордимся его масштабом и уверены, что сможем обеспечить максимальный комфорт для своих пассажиров. Мобильная связь и интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы уделили особое внимание этим аспектам, обеспечив лучший сервис и опыт путешествия», – отметил генеральный директор АО «Восточные Ворота Страны» Игорь Шубейко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.