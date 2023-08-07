На четверть увеличилось число подключений к публичному Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях во втором квартале 2023 года

Ежеквартально отмечается рост использования публичного беспроводного доступа в интернет на вокзальных комплексах и железнодорожных станциях страны. Оператором сервиса выступает компания «Транстелеком». С апреля по июнь 2023 г. количество подключений к Wi-Fi возросло на 26% и составило более 3 млн. Пользователи загрузили за это время более 575 ТБ трафика. Об этом CNews сообщили представители «Транстелеком».

Самыми активными пользователями публичного Wi-Fi в этот период стали посетители вокзальных комплексов Адлера, Ростова-на-Дону и Краснодара, где стабильное увеличение количества потребляемого трафика и числа подключений наблюдается уже на протяжении нескольких лет, а также московских вокзальных комплексов Восточный и Павелецкий.

Так, в Адлере, по сравнению с I кварталом 2023 г., количество подключений к сети выросло на 18,5%, а объем скачанного трафика увеличился на 12% и составил свыше 11 ТБ. Активный рост наблюдается и в Ростове-на-Дону, где пользователи подключались к сервису более 23 тыс. раз и рост потребляемого трафика составил свыше 60%. На вокзале Краснодара скачали почти на 30% больше трафика, чем в аналогичный период прошлого года.

На Восточном и Павелецком вокзалах рост потребления трафика составил 69% и 54% соответственно.

Проект ОАО «РЖД» и компании «Транстелеком» по оснащению вокзальных комплексов публичным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 г. Спрос на услугу стабильно растет. Сейчас с помощью публичного Wi-Fi выйти в сеть могут пассажиры нескольких сотен вокзалов и станций страны. Кроме того, на Ленинградском и Московском вокзалах, а также на вокзальных комплексах Тверь и Бологое было запущено бесшовное подключение к интернету посредством Wi-Fi, которым могут воспользоваться пассажиры поездов «Сапсан». Единая авторизация в сети «РЖД» не требует повторного ввода данных при перемещении между поездом и вокзалами.

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Компания «Транстелеком» – российский оператор связи. Компания работает на рынке уже более двадцати пяти лет и является поставщиком магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России.