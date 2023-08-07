«Ростелеком» увеличил скорость интернета в труднодоступном поселении Ямала

«Ростелеком» организовал доступ к высокоскоростному оптическому интернету для более чем 2 тыс. жителей труднодоступного поселка Белоярск Приуральского района Ямала. Населенный пункт расположен на высоком берегу реки Щучья в ста километрах от Салехарда. Несмотря на близость к окружной столице, добраться до поселения не просто. Попасть в Белоярск на автомобиле можно только зимой. В остальные времена года — на катере или вертолете.

Андрей Рязанов, глава администрации поселка Белоярск, сказал: «Раньше скорость доступа в глобальную сеть в нашем поселке была до 4 Мбит/с. С появлением оптики цифра выросла до 30 Мбит/с. И это очень важно. Белоярск — поселение, которое имеет большое значение для всего Ямала. На территории населенного пункта работает крупное сельскохозяйственное предприятие, в составе которого есть цех по переработке рыбы и колбасное производство. Для их полноценного функционирования, а также для работы социальных учреждений и комфорта местных жителей нужен качественный интернет».

Для того чтобы скорость интернета в Белоярске стала выше, специалисты «Ростелекома» проложили порядка четырех километров оптического кабеля. Его смонтировали на пятиметровой высоте, разместив на электроопорах. Теперь доступ в Сеть есть у 340 домохозяйств поселка. Также местные жители впервые смогут подключить систему видеонаблюдения.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома», сказал: «‘’Ростелеком‘’ ежегодно строит и модернизирует линии связи, чтобы жители Ямала могли пользоваться цифровыми услугами. Сейчас оптикой охвачено более 96% Арктического региона. Только в 2022 г. мы подключили высокоскоростной интернет для более чем 2 тыс. домохозяйств. Часть из них расположены в труднодоступных и удаленных поселениях Ямала. И работа продолжается. Например, в 2023 г. оптика появилась в нескольких селах Шурышкарского района».