Малый и средний бизнес Татарстана может бесплатно подключить сервис обмена электронными документами

«Контур» и центр «Мой бизнес» открывают для предпринимателей Татарстана доступ к электронному документообороту (ЭДО) через сервис «Контур.диадок». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подать заявку на подключение сервиса ЭДО могут организации, включенные в реестр МСП, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Республики Татарстан.

В «Контур.диадоке» доступна работа с документами: создание по утвержденному формату ФНС; согласование между отделами; поиск; массовое подписание; контроль статуса подписания в режиме онлайн.

Электронные документы принимают в налоговых инспекциях и судах наряду с бумажными. Сервис позволяет выгрузить все необходимые файлы в пару кликов.

Предложение действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при участии министерства экономики РТ, фонда поддержки предпринимательства РТ и центра «Мой бизнес».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.