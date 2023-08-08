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Модульбанк запустил сервис складского учета для кофеен

Модульбанк запустил сервис складского учета для предпринимателей, которые работают на платформе CafeStore.

Сервис включает автоматический учет движения товаров при продаже позиций на POS, поддержку ручных операций по приемке и списанию, автоучет остатков на складах и движения товаров для авто- и ручных операций, создание справочников для складов, поставщиков, причин списания. Сервис будет обновляться и дополняться новыми функциями.

Весной 2023 г. Модульбанк добавил полноценную ИТ-платформу к пакету сервисов для кофеен CafeStore. Это комплекс программных решений для бизнеса, который включает POS-систему для обработки заказов, бонусную программу и мобильное приложение для клиентов, позволяет следить за аналитикой продаж, составлять меню с фото и модификаторами и многое другое. Теперь владельцам кофеен не нужно устанавливать множество программ — все есть в платформе CafeStore.

«CafeStore – это платформа для развития кофейни, полностью закрывающая потребности предпринимателя в этой нише, в том числе специфические нефинансовые потребности. Платформа включает в себя большой маркетплейс кофе, еды и расходников для кофейни со скидками до 40% от рынка, административную и софтверную обвязку – от специализированной бухгалтерии до сервисов складского учета. Кроме того, мы делаем логистику по всей стране, берем на себя ремонт кофейного оборудования, учим бариста и так далее», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Программное обеспечение предоставляется без дополнительной оплаты внедрения и обслуживания в рамках подключенной опции CafeStore в Модульбанке. Обязательные условия: открытие расчетного счета в Модульбанке на платном тарифе, регулярные заказы в маркетплейсе CafeStore и наличие подходящего оборудования для работы POS.

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