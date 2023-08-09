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802-ой день рождения Нижнего Новгорода пройдет на высоких скоростях

«Мегафон» запустил в эксплуатацию новые базовые станции, благодаря чему в 10 локациях областного центра существенно улучшились главные показатели сети: площадь покрытия и скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Работы по строительству телеком-объектов завершились в июле 2023 г. Они прошли в шести районах города. Самые масштабные обновления произошли в Сормове: теперь в частном секторе поселка Высоково мобильный интернет стал быстрее минимум в два раза. Это смогли заметить не только местные жители, но и автомобилисты, приезжающие в Нижний Новгород со стороны Балахны. Технические специалисты оператора также разогнали интернет и в одной из крупнейших промышленных зон Седьмого микрорайона. Там находятся логистические и складские комплексы, производственные цеха нескольких предприятий, автомастерские, автомойки, АЗС.

Улучшилось покрытие и в частном секторе Ленинского и Советского районов, на окраине Автозаводского района, в слободе Подновье и в поселке Новинки – эта часть города считается перспективной для дальнейшего развития. Ожидается, что именно здесь построят несколько новых жилых комплексов.

«Нижний Новгород растет, и наша сеть развивается вместе с городом. Мы постоянно анализируем нагрузку, выявляя участки, где необходимо провести улучшение. После этого устанавливаем в конкретных точках новые базовые станции. Дополнительное оборудование ощутимо увеличивает покрытие, а скорость мобильного интернета вырастает в несколько раз. В основном это точки на периферии областного центра, но есть важная локация и в историческом центре, и на крупной транспортной магистрали – проспекте Гагарина. Уверен, что накануне дня города это станет хорошим подарком всем нижегородцам и гостям областной столицы», — отметил директор «Мегафона» в Нижегородской области Роман Куликов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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