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Сеть 4G расширили на стройплощадке Амурского ГХК

Интернет 4G стал быстрее на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в городе Свободный. «Мегафон» построил новые базовые станции и расширил сеть стандарта LTE на территории предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Амурский газохимический комплекс – строящееся производство базовых полимеров, полиэтилена и полипропилена, востребованных на российском и мировом рынках. Они требуются для жизненно важных отраслей: строительства, энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства, производства товаров массового потребления, медицинских материалов и оборудования, химической промышленности, авиа- и автомобилестроения и др.

Строительство новых базовых станций на территории газохимического комплекса позволило увеличить зону покрытия связью 4G и расширить емкость существующей сети. Мобильным интернетом теперь обеспечены не только места компактного размещения строительного персонала: общежития, столовые, спортзалы и другие объекты временного вахтового поселка, – но также площадки, на которых активно идут строительно-монтажные работы.

Быстрый выход в сеть получили сотни сотрудников Амурского ГКХ и подрядных организаций, теперь они могут оперативно связываться с коллегами для решения рабочих вопросов и с комфортом общаться с родными и близкими.

«На крупных строительных площадках качественная мобильная связь является одной из важных составляющих безопасного и комфортного рабочего процесса. Сеть 4G позволяет совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на всей территории комплекса, а это сотни гектаров. После завершения строительства предприятия телеком-инфраструктура может стать базой для внедрения современных технологий на газохимическом комплексе», – сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Мобильная связь входит в комплекс базовой инфраструктуры при реализации такого масштабного проекта, как Амурский ГХК. Качественная мобильная сеть необходима для оперативного решения в первую очередь производственных вопросов: дает возможность передавать данные со стройплощадок, консультироваться с шеф-инженерами в режиме реального времени. Благодаря новой телеком-инфраструктуре цифровые решения могут активно помогать процессу строительства», – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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