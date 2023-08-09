В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса

RuStore открыл разработчикам и бизнесу возможность продвигать приложения внутри магазина и находить новых пользователей. Настраивать объявления и оценивать результаты поможет «VK Реклама» — единая платформа для запуска кампаний на проектах VK и в рекламной сети.

«Запуск рекламы — важный этап в развитии инструментов продвижения для разработчиков. Технологии «VK Рекламы» помогут расширить аудиторию сервисов и привлечь целевых пользователей — тех, кто установит приложение и будет активно с ним взаимодействовать. Нам важно, чтобы реклама была нативной и позитивно влияла на опыт пользователей, поэтому объявления аккуратно вписаны в интерфейс RuStore, а алгоритмы учитывают потребности и интересы аудитории», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Настроить рекламу можно в несколько кликов. В кабинете «VK Рекламы» необходимо выбрать цель «Мобильные приложения», добавить ссылку на размещенный в RuStore сервис и настроить основные параметры: целевую аудиторию, длительность и бюджет продвижения. Инструменты платформы автоматически предложат тексты объявлений и адаптируют изображения под формат рекламы в магазине.

Объявления могут показываться как на всех проектах VK и рекламной сети, так и в разделе «Интересное» в RuStore. Кликнув по рекламе, пользователи перейдут на страницу приложения в магазине приложений и смогут сразу его установить. В дальнейшем в «VK Рекламе» появится больше форматов и мест размещения для продвижения приложений внутри RuStore.

Для продвижения приложений внутри RuStore в «VK Рекламе» разработаны специальные ML-алгоритмы. Они анализируют карточку приложения в магазине и показывают объявления пользователям, которые вероятнее установят сервис на смартфон.

Еще одно обновление, которое поможет разработчикам найти свою целевую аудиторию, — персональные рекомендации для пользователей. Благодаря ежедневному обновлению рекомендованных приложений разработчики получат возможность охватить большую аудиторию, а пользователи смогут узнавать о новых, подходящим им продуктах.