Wildberries запустил в Азербайджане партнерскую программу по открытию пунктов выдачи

Онлайн-платформа Wildberries объявила о запуске программы открытия пунктов выдачи заказов по франшизе в Азербайджане. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывозов и получать доход за выдачу заказов.

Программа доступна для предпринимателей Азербайджана при открытии новых партнерских пунктов самовывоза (ППВЗ) и включает доход от 4,04% от оборота самовывоза, что позволит быстро окупить инвестиции.



Открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно подать заявку на franchise.wildberries.ru, далее определиться с локацией с помощью интерактивной карты: pvz-stat-map.wildberries.ru и подготовить помещение точки выдачи к открытию в соответствии с брендбуком компании. Основные требования к помещению включают в себя: площадь помещения – от 50 м2, с расположением на 1 этаже с отдельным входом и круглосуточным доступом.

Управление ППВЗ осуществляется с помощью веб-интерфейса и мобильной версии franchise.wildberries.ru, где предпринимателям доступен весь необходимый функционал для работы с заказами и покупателями. Программа также включает поддержку и помощь персонального куратора, который свяжется с будущим партнером, как только заявка на открытие новой точки будет подтверждена.

«Wildberries запустил продажи в Азербайджане в начале августа текущего года. Мы видим, что популярность онлайн-покупок в стране продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем начать активно сотрудничать с местным бизнесом и совместно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries. Став владельцем партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries. Каждый день у нас оформляется свыше 8,8 млн заказов, и покупательская активность продолжает расти», — отметили в пресс-службе Wildberries.